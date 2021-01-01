Зидан: «Аспас – впечатляющий игрок»

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01 Января 2021, 23:44,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о нападающем «Сельты» Яго Аспасе.
«Аспас – впечатляющий игрок. Он уже долгое время выступает на высочайшем уровне. Он является фундаментальным игроком для «Сельты» и способен усилить большинство команд», - цитирует французского специалиста Marca.
Матч между мадридским «Реалом» и «Сельтой» состоится завтра, в субботу, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.
33-летний Аспас сыграл семнадцать матчей за «Сельту» в нынешнем сезоне во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зинедин Зидан, Яго Аспас