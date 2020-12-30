Коста едва не подрался с помощником Симеоне

Стало известно, почему нападающий Диего Коста разорвал контракт с мадридским «Атлетико».

Как сообщает ElTransistor, от Косты в последнее время исходило много негатива. Отмечается, что нападающий сборной Испании едва не подрался с помощником Диего Симеоне Нельсоном Вивесом в раздевалке.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист сыграл семь матчей за «Атлетико» во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами. Он вернулся в стан «матрасников» в январе 2018 года.

В СМИ уже появилась информация, что в услугах Косты заинтересованы сразу несколько европейских клубов, в число которых входят «Тоттенхэм» и «Ювентус».