Коста едва не подрался с помощником Симеоне

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30 Декабря 2020, 23:52,
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Стало известно, почему нападающий Диего Коста разорвал контракт с мадридским «Атлетико».
Как сообщает ElTransistor, от Косты в последнее время исходило много негатива. Отмечается, что нападающий сборной Испании едва не подрался с помощником Диего Симеоне Нельсоном Вивесом в раздевалке.
В нынешнем сезоне 32-летний футболист сыграл семь матчей за «Атлетико» во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами. Он вернулся в стан «матрасников» в январе 2018 года.
В СМИ уже появилась информация, что в услугах Косты заинтересованы сразу несколько европейских клубов, в число которых входят «Тоттенхэм» и «Ювентус».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Атлетико Мадрид, Диего Коста, Нельсон Вивес