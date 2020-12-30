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Хави и Кройф могут войти в состав руководства «Барселоны» в случае победы Фонта на выборах

30 Декабря 2020, 15:19,

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Меньше месяца остаётся до президентских выборов в «Барселоне». Один из кандидатов на эту должность в лице Виктора Фонта высказался о намерении привлечь в свой проект Хави и Йорди Кройфа.

Фонт хочет сделать Хави генеральным директором «Барселоны», а Кройфа – спортивным директором.

«Кройф – мечта Хави что касается спортивного менеджмента. Мы его убеждаем», - приводит слова Фонта La Vanguardia.

Напомним, выборы президента «Барселоны» пройдут 24 января. После отставки Хосепа Бартомеу эту должность на временной основе занимает Карлес Тускетс. Главным конкурентом Виктора Фонта считается Жоан Лапорта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Хави Эрнандес, Виктор Фонт, Йорди Кройф
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