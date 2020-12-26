​«Барселона» сомневается в целесообразности трансфера Депая

Вингер Мемфис Депай мог перебраться из «Лиона» в «Барселону» летом, но сделка не состоялась. Зимой каталонцы могут тоже обойтись без этого трансфера. Как сообщает испанский Sport, в клубе сомневаются в целесообразности подписания Депая, учитывая перебор игроков атаки, прогресс Педри, хорошие выступления Мартина Брайтвайта и другие факторы.

В то же время Рональд Куман до сих пор остаётся поклонником Депая. Однако в клубе отдают приоритет усилению других позиций, в частности покупке нового центрального защитника.

Складывается ощущение, что переезд Депая на «Камп Ноу» осуществится лишь в том случае, если «Барселона» продаст кого-то из игроков атаки.