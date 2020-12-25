Президент «Атлетико» Сересо: «Фелиш каждый раз демонстрирует то, что он исключительный игрок»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о нападающем Жоау Фелише.

«Фелиш каждый раз демонстрирует то, какой он исключительный игрок. Это очень молодой футболист, обладающий зрелыми взглядами на мир. В прошлом сезоне он уже показал феноменальную игру, несмотря на то, что поменял в своей жизни всё – страну, лигу и клуб. Мы очень рады, что он с нами. Жоау будет продолжать радовать «Атлетико», - цитирует Сересо As.

В нынешнем сезоне 21-летний португалец сыграл восемнадцать матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Контракт Фелиша с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2026 года.