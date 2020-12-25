Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Президент «Атлетико» Сересо: «Фелиш каждый раз демонстрирует то, что он исключительный игрок»

25 Декабря 2020, 18:17,

Global Look Press

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о нападающем Жоау Фелише.

«Фелиш каждый раз демонстрирует то, какой он исключительный игрок. Это очень молодой футболист, обладающий зрелыми взглядами на мир. В прошлом сезоне он уже показал феноменальную игру, несмотря на то, что поменял в своей жизни всё – страну, лигу и клуб. Мы очень рады, что он с нами. Жоау будет продолжать радовать «Атлетико», - цитирует Сересо As.

В нынешнем сезоне 21-летний португалец сыграл восемнадцать матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Контракт Фелиша с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Жоау Фелиш, Энрике Сересо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола