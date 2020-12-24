Месси: «Облак – один из лучших вратарей в мире»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси лестно отозвался о вратаре мадридского «Атлетико» Яне Облаке.

«Всегда приятно сыграть против Облака. На данный момент он является одним из лучших вратарей в мире, всегда здорово сражаться с сильнейшими. Меня всегда дополнительно мотивирует возможность забить ему гол, каждый матч он доказывает, что сложно это сделать. Приятно встретиться с Облаком не только на поле, но и за его пределами», - цитирует Месси Sky Sports.

Ранее Облак похвалил Месси.

Напомним, что Облак выступает за «Атлетико» с июля 2014 года, он перешёл в мадридский клуб из «Бенфики» за шестнадцать миллионов евро.