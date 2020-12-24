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Месси: «Облак – один из лучших вратарей в мире»

24 Декабря 2020, 22:36,

Global Look Press

Форвард «Барселоны» Лионель Месси лестно отозвался о вратаре мадридского «Атлетико» Яне Облаке.

«Всегда приятно сыграть против Облака. На данный момент он является одним из лучших вратарей в мире, всегда здорово сражаться с сильнейшими. Меня всегда дополнительно мотивирует возможность забить ему гол, каждый матч он доказывает, что сложно это сделать. Приятно встретиться с Облаком не только на поле, но и за его пределами», - цитирует Месси Sky Sports.

Ранее Облак похвалил Месси.

Напомним, что Облак выступает за «Атлетико» с июля 2014 года, он перешёл в мадридский клуб из «Бенфики» за шестнадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Ян Облак
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