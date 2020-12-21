Перес: «По телевизору не показывают повторы важных моментов в матче «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес, что предвзятое отношение к мадридскому клубу связано с телевизионными трансляциями.

«Иногда по телевизору не показывают повторы важных моментов в наших матчах. Я всегда говорил, что продюсеры относятся к нам не так, как к другим клубам. Все могут видеть, что есть большая разница не только в качестве повторов, но и в комментаторах. И вся эта разница не в нашу пользу», - цитирует Переса Marca.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 29 очков после четырнадцати матчей. «Сливочные» уступаю «Атлетико» лишь по дополнительным показателям, но «матрасники» сыграли на две игры меньше.