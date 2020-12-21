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Перес: «По телевизору не показывают повторы важных моментов в матче «Реала»

21 Декабря 2020, 19:30,

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Президент «Реала» Флорентино Перес, что предвзятое отношение к мадридскому клубу связано с телевизионными трансляциями.

«Иногда по телевизору не показывают повторы важных моментов в наших матчах. Я всегда говорил, что продюсеры относятся к нам не так, как к другим клубам. Все могут видеть, что есть большая разница не только в качестве повторов, но и в комментаторах. И вся эта разница не в нашу пользу», - цитирует Переса Marca.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 29 очков после четырнадцати матчей. «Сливочные» уступаю «Атлетико» лишь по дополнительным показателям, но «матрасники» сыграли на две игры меньше.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес
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Комментарии (2)
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0
snk6565
21 Декабря 2020, 19:51

А кто нибудь может мне обьяснить, как формат телетрансляции или слова комментатора могут влиять на команду, которая играет на поле???...или у Перца закончились адекватные аргументы, вот и несет всякую чушь

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NOBODY
21 Декабря 2020, 19:40

а ведь и правда комментаторы откровенную ерунду несут, в прямом эфире между прочим....Показывают повтор, я своими глазами вижу момент, комментатор говорит совершенно другое...Необязательно матчи Реала.....По-моему Байер-Бавария, я смотрел немного, там был удар и кажется Зюле в подкате блокировал удар, и на повторе видно было, мяч попадает в ногу!!! комментатор говорит, ну там рука не была выставлена, пенальти быть не должно......Какое пенальти??? там вообще касание ноги было!!!!

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