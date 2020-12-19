22-летний защитник «Барселоны» рискует завершить карьеру из-за серьёзной травмы

Защитник каталонской «Барселоны» Мусса Ваге, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за греческий ПАОК, получил серьезное повреждение, сообщает издание Sport.es.

Как информирует источник, в поединке с «Арисом» (0:1) 22-летний игрок ударился ногой о штангу в попытке выбить мяч из ворот. Медобследование показало, что Мусса порвал переднюю, заднюю и боковую крестообразные связки колена. Кроме того, у футболиста диагностирован разрыв связки надколенника.

В ближайшее время Ваге вернется в Барселону, где перенесет операцию. Не исключено, что Ваге может завершить карьеру.

Контракт сенегальца с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года.