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22-летний защитник «Барселоны» рискует завершить карьеру из-за серьёзной травмы

19 Декабря 2020, 12:33,

Global Look Press

Защитник каталонской «Барселоны» Мусса Ваге, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за греческий ПАОК, получил серьезное повреждение, сообщает издание Sport.es.

Как информирует источник, в поединке с «Арисом» (0:1) 22-летний игрок ударился ногой о штангу в попытке выбить мяч из ворот. Медобследование показало, что Мусса порвал переднюю, заднюю и боковую крестообразные связки колена. Кроме того, у футболиста диагностирован разрыв связки надколенника.

В ближайшее время Ваге вернется в Барселону, где перенесет операцию. Не исключено, что Ваге может завершить карьеру.

Контракт сенегальца с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Мусса Ваге
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