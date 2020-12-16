Зидан: «Бензема - величайший французский нападающий за всю историю»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об игре нападающего команды Карима Бензема.

«Думаю, Бензема является величайшим французским нападающим за всю историю. Карим сыграл более 500 поединков за мадридский «Реал», он много забивает. Его статистика говорит сама за себя. Считаю его лучшим. С годами Карим стал более разносторонним футболистом и думает не только о голах», - приводит слова специалиста газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 32-летний нападающий принял участие в 11 матчах, записав на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи.