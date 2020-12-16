Кандидат в президенты «Барселоны» рассказал, когда Неймар может вернуться в клуб

Кандидат в президенты каталонской «Барселоны» Эмили Руссо высказался о возможном возвращении бразильского нападающего Неймара в клуб.

«Мы общались с представителями Неймара. После этого он дал комментарий, что хочет воссоединиться с Лионелем Месси. Многие подумали о «ПСЖ», но он имел в виду «Барселону». Однако сейчас мы не в состоянии заплатить за его трансфер, поэтому возвращение может произойти только после истечения контракта с «ПСЖ», - цитирует Руссо издание AS.

Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017-го года за 222 миллиона евро. Его контракт рассчитан до середины 2022-го года.