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Кандидат в президенты «Барселоны» рассказал, когда Неймар может вернуться в клуб

16 Декабря 2020, 08:59,

Global Look Press

Кандидат в президенты каталонской «Барселоны» Эмили Руссо высказался о возможном возвращении бразильского нападающего Неймара в клуб.

«Мы общались с представителями Неймара. После этого он дал комментарий, что хочет воссоединиться с Лионелем Месси. Многие подумали о «ПСЖ», но он имел в виду «Барселону». Однако сейчас мы не в состоянии заплатить за его трансфер, поэтому возвращение может произойти только после истечения контракта с «ПСЖ», - цитирует Руссо издание AS.

Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017-го года за 222 миллиона евро. Его контракт рассчитан до середины 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Неймар, Эмили Руссо
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