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Главный тренер «Реал Сосьедада»: «Когда Месси прорвёт, то ни одна команда не остановит «Барселону»

15 Декабря 2020, 23:22,

Global Look Press

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль поделился ожиданиями от матча против «Барселоны».

«Вы можете увидеть, что мы здорово готовимся к любому из соперников. Это будет открытая игра.

Под руководством Кумана «Барселона» играет неплохо, да, им не удается побеждать во всех матчах, но они создают очень много моментов, нужно подправить лишь реализацию.

Спад Месси? Я не считаю, что у него спад. Я по-прежнему вижу того же Месси, что и всегда, который является лучшим игроком в чемпионате. Когда Месси прорвёт, то ни одна команда не остановит «Барселону». Он самый сбалансированный игрок, в этом нет никаких сомнений», - цитирует Альгуасиля As.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Реал Сосьедад, Иманоль Альгуасиль
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