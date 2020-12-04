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Журналист рассказал, где продолжит карьеру Месси

04 Декабря 2020, 08:48,

Global Look Press

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси, контракт которого с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года, может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Даниэль Риоло.

«Месси перейдет в «ПСЖ» в 2021-м году. Я не шучу. Лионель будет играть в Париже», - приводит слова инсайдера издание RMC Sport.

Прошлым летом 33-летний аргентинец предпринимал попытку покинуть «Барселону», но трансферу помешала высокая клаузула футболиста.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Месси со стороны «Манчестер Сити» и лондонского «Челси».

В нынешнем сезоне Примеры аргентинец провел девять поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Трансферы футбола - лето 2021
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