Журналист рассказал, где продолжит карьеру Месси

|
04 Декабря 2020, 08:48,
|
|
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси, контракт которого с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года, может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Даниэль Риоло.
«Месси перейдет в «ПСЖ» в 2021-м году. Я не шучу. Лионель будет играть в Париже», - приводит слова инсайдера издание RMC Sport.
Прошлым летом 33-летний аргентинец предпринимал попытку покинуть «Барселону», но трансферу помешала высокая клаузула футболиста.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Месси со стороны «Манчестер Сити» и лондонского «Челси».
В нынешнем сезоне Примеры аргентинец провел девять поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Трансферы футбола - лето 2021