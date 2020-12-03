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Уго Санчес считает, что «Реалу» не следует увольнять Зидана

03 Декабря 2020, 20:24,

Global Look Press

Бывший форвард мадридского «Реала» Уго Санчес считает, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан должен продолжать работать в клубе.

«Если бы сейчас уволили Зидана, то это решение стало бы поспешным. Нужно дождаться следующей игры в Лиге чемпионов, а после нее уже можно делать выводы. Будет определенное давление и нервозность, очевидно, что нужно добиться положительного результата в матче с «Боруссией».

Сейчас Зидан подвергся серьёзной критике. Он хорошо справляется с давлением, но я думаю, что он нервничает, потому что игроки не оправдывают те ожидания, которые на них возлагаются», - цитирует Санчеса ESPN.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Уго Санчес
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