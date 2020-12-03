«Барселона» ведёт переговоры о продлении контракта с Дембеле

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03 Декабря 2020, 16:27,
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«Барселона» ведёт переговоры с форвардом Усманом Дембеле о продлении контракта. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники.
В этом сезоне Дембеле показывает хороший футбол и выполняет все инструкции, даваемые Рональдом Куманом. В одиннадцати матчах за «сине-гранатовых» Усман забил четыре гола.
Действующий контракт Дембеле с каталонским клубом рассчитан до средины 2022 года. «Барселона» рассчитывает продлить соглашение и отбить интерес к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».
Стоит добавить, что Усман Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Усман Дембеле