«Барселона» ведёт переговоры о продлении контракта с Дембеле

«Барселона» ведёт переговоры с форвардом Усманом Дембеле о продлении контракта. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники.

В этом сезоне Дембеле показывает хороший футбол и выполняет все инструкции, даваемые Рональдом Куманом. В одиннадцати матчах за «сине-гранатовых» Усман забил четыре гола.

Действующий контракт Дембеле с каталонским клубом рассчитан до средины 2022 года. «Барселона» рассчитывает продлить соглашение и отбить интерес к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

Стоит добавить, что Усман Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года.