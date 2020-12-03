Бюджет «Реала» сокращён на 300 млн евро

Бюджет «Реала» на текущий сезон был сокращён примерно на 300 миллионов евро. Об этом говорится на официальном сайте клуба в опубликованном финансовом отчёте. Нетрудно догадаться, что сокращение бюджета связано с влиянием пандемии коронавируса.

Что касается прошлого сезона, то «Реал», несмотря на ситуацию с пандемией, завершил его с чистой прибылью в размере 313 тысяч евро.

Финансовые документы в полном объёме мадридский клуб обещает предоставить двадцатого декабря.

Добавим, что на текущий момент «Реал» занимает только четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.