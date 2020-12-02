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​Кроос не видит себя тренером, но может стать комментатором

02 Декабря 2020, 16:24,

УЕФА

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мыслями о том, чем он будет заниматься после завершения карьеры футболиста.

«Я могу себе представить, что сижу рядом с великим комментатором и комментирую определённые вещи. Это не то же самое, что делают эксперты, которые рассказывают после матчей, что было правильно, а что нет», - рассказал Кроос в интервью MagentaTV.

30-летний немец отметил, что не видит себя тренером. Он готов тренировать лишь небольшую молодёжную команду.

«Я не хочу стресса от путешествий, половины жизни в отелях и вдали от семьи. Я не хочу этого больше», - высказался футболист.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Тони Кроос
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