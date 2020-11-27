Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Черышев заразился коронавирусом

27 Ноября 2020, 16:47,

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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев сдал положительный тест на коронавирус. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Хави Грасия.

Ранее «летучие мыши» сообщили о заражении коронавирусной инфекцией одного из футболистов, не став называть его имени.

Денис Черышев в сезоне 2020/2021 провёл за «Валенсию» только пять матчей. В них россиянин записал на свой счёт один результативный пас.

На текущую минуту «Валенсия» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В субботу «летучие мыши» на своём поле сыграют против «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Валенсия, Денис Черышев
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