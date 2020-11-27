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Кандидат в президенты «Барселоны» хочет переименовать «Камп Ноу»

27 Ноября 2020, 08:59,

Depositphotos

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо заявил, что хотел бы переименовать домашний стадион команды «Камп Ноу» в честь аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Мы собираемся провести референдум, на котором обсудим возможное изменение названия стадиона на «Камп Ноу Лео Месси», - передает слова кандидата портал Goal.

Напомним, что прошлым летом 33-летний нападающий хотел покинуть «Барселону» и перейти в «Манчестер Сити». Сделке помешала клаузула Месси в размере 700 миллионов евро.

Действующий трудовой договор Лионеля с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Камп Ноу, Эмили Руссо
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Комментарии (1)
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Sergo
27 Ноября 2020, 09:09

Безусловно редакции ЕФ (Русику и Гумену) важно было еще раз с утреца продублировать вчерашнюю беспонтовую новость о переименовании стадиона на имя карлика. Велика же армия идолопоклонников...

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