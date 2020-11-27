Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

В Испании планируют вернуть болельщиков на стадионы

27 Ноября 2020, 00:20,

Евро-Футбол.Ру

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас намерен реализовать амбициозный план по возвращению болельщиков на трибуны в самом ближайшем будущем. Лига запланировала переговоры с правительством Испании. Футбольные матчи лучших команд Испании проходит при закрытых трибунах с марта месяца, когда в стране начался массовое увеличения числа новых случаев заболевания коронавирусом.

С тех пор на футбольные матчи низших лиг постепенно начали допускать болельщиков, а сейчас есть вероятность, что подобное коснется и Примеру с Сегундой.

Ожидается, что сначала количество болельщиков на стадионах не будет превышать 3000 человек.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Хавьер Тебас
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
Первый пошёл: «Краснодар» опять проиграл «Севилье» и распрощался с плей-офф Лиги чемпионов
Первый пошёл: «Краснодар» опять проиграл «Севилье» и распрощался с плей-офф Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола