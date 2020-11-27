В Испании планируют вернуть болельщиков на стадионы

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас намерен реализовать амбициозный план по возвращению болельщиков на трибуны в самом ближайшем будущем. Лига запланировала переговоры с правительством Испании. Футбольные матчи лучших команд Испании проходит при закрытых трибунах с марта месяца, когда в стране начался массовое увеличения числа новых случаев заболевания коронавирусом.

С тех пор на футбольные матчи низших лиг постепенно начали допускать болельщиков, а сейчас есть вероятность, что подобное коснется и Примеру с Сегундой.

Ожидается, что сначала количество болельщиков на стадионах не будет превышать 3000 человек.