Восстановление Бускетса опережает сроки

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщает Sport.es, испанский футболист занимается индивидуально, но его восстановление опережает сроки. Отмечается, что Бускетс уже вернулся к тренировкам на поле.

Напомним, что 32-летний футболист получил травму колена в матче за сборную Испании. Бускетс пропустил последние две игры «Барселоны».

Ближайший матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 29 ноября, соперником каталонской команды станет «Осасуна». Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бускетс сыграли семь матчей, но голевыми действиями не отметился.