Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Завершивший карьеру Маскерано отказался вернуться в «Барселону»

24 Ноября 2020, 14:40,

Евро-Футбол.Ру

Буквально неделю назад Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры футболиста. Тем не менее, «Барселона» обратилась к аргентинцу и предложила ему вернуться. Каталонцы рассматривали Маскерано в качестве замены для травмированного Херарда Пике, сообщает El Chiringuito TV. Футболист отказался. 

Напомним, «Барселона» показала худший старт в чемпионате за двадцать девять лет, добившись в восьми стартовых матчах трёх побед при двух ничьих. На текущую минуту команда Рональда Кумана занимает только тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Во вторник «Барселона» проведёт гостевой поединок Лиги чемпионов против киевского «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Хавьер Маскерано
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола