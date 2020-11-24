​Завершивший карьеру Маскерано отказался вернуться в «Барселону»

Буквально неделю назад Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры футболиста. Тем не менее, «Барселона» обратилась к аргентинцу и предложила ему вернуться. Каталонцы рассматривали Маскерано в качестве замены для травмированного Херарда Пике, сообщает El Chiringuito TV. Футболист отказался.

Напомним, «Барселона» показала худший старт в чемпионате за двадцать девять лет, добившись в восьми стартовых матчах трёх побед при двух ничьих. На текущую минуту команда Рональда Кумана занимает только тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Во вторник «Барселона» проведёт гостевой поединок Лиги чемпионов против киевского «Динамо».