​Завершивший карьеру Маскерано отказался вернуться в «Барселону»

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24 Ноября 2020, 14:40,
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Буквально неделю назад Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры футболиста. Тем не менее, «Барселона» обратилась к аргентинцу и предложила ему вернуться. Каталонцы рассматривали Маскерано в качестве замены для травмированного Херарда Пике, сообщает El Chiringuito TV. Футболист отказался.
Напомним, «Барселона» показала худший старт в чемпионате за двадцать девять лет, добившись в восьми стартовых матчах трёх побед при двух ничьих. На текущую минуту команда Рональда Кумана занимает только тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Во вторник «Барселона» проведёт гостевой поединок Лиги чемпионов против киевского «Динамо».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Хавьер Маскерано