Гризманн дал большое интервью: «Настало время расставить всё по своим местам»

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24 Ноября 2020, 00:12,
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн дал большое интервью на телеканале Movistar, полная версия которого выйдет сегодня.
«Я ничего не говорил с момента своего перехода, как я уже сказал в тот день, я не хотел говорить за пределами поля, хотел показывать всё в игре. Такой я. Лучше всего у меня получается играть в футбол. Но настало время расставить всё по своим местам. Во мне накопилось много всего», - сказал Гризманн в анонсе интервью.
Отмечается, что в разговоре будет поднята и тема взаимоотношения французского нападающего с лидером «Барселоны» Лионелем Месси. Ранее в СМИ появлялась информация о конфликте аргентинца с Гризманном.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Антуан Гризманн