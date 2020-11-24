Гризманн дал большое интервью: «Настало время расставить всё по своим местам»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн дал большое интервью на телеканале Movistar, полная версия которого выйдет сегодня.

«Я ничего не говорил с момента своего перехода, как я уже сказал в тот день, я не хотел говорить за пределами поля, хотел показывать всё в игре. Такой я. Лучше всего у меня получается играть в футбол. Но настало время расставить всё по своим местам. Во мне накопилось много всего», - сказал Гризманн в анонсе интервью.

Отмечается, что в разговоре будет поднята и тема взаимоотношения французского нападающего с лидером «Барселоны» Лионелем Месси. Ранее в СМИ появлялась информация о конфликте аргентинца с Гризманном.