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Гризманн дал большое интервью: «Настало время расставить всё по своим местам»

24 Ноября 2020, 00:12,

twitter.com

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн дал большое интервью на телеканале Movistar, полная версия которого выйдет сегодня.

«Я ничего не говорил с момента своего перехода, как я уже сказал в тот день, я не хотел говорить за пределами поля, хотел показывать всё в игре. Такой я. Лучше всего у меня получается играть в футбол. Но настало время расставить всё по своим местам. Во мне накопилось много всего», - сказал Гризманн в анонсе интервью.

Отмечается, что в разговоре будет поднята и тема взаимоотношения французского нападающего с лидером «Барселоны» Лионелем Месси. Ранее в СМИ появлялась информация о конфликте аргентинца с Гризманном.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Антуан Гризманн
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