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Черданцев: «Осасуна – «Хуэска» – сегодня матч мечты русского комментатора»

20 Ноября 2020, 17:12,


Известный комментатор Георгий Черданцев пошутил по поводу пятничного матча десятого тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Хуэской».

«Сегодня матч мечты русского комментатора. «Осасуна» - «Хуэска», - написал Черданцев на своей странице в Twitter.

На текущий момент «Осасуна» занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хуэска» же располагается на последней строчке, не добившись ни одной победы в девяти сыгранных матчах.

«Осасуна» и «Хуэска» начнут выяснять отношения на футбольном поле в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Осасуна, Георгий Черданцев, Уэска
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Комментарии (1)
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0
ингерман
20 Ноября 2020, 17:27

ай а в составах - 11 педров и стока же хуанитов.. )))

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