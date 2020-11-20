Черданцев: «Осасуна – «Хуэска» – сегодня матч мечты русского комментатора»

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20 Ноября 2020, 17:12,
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Известный комментатор Георгий Черданцев пошутил по поводу пятничного матча десятого тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Хуэской».
«Сегодня матч мечты русского комментатора. «Осасуна» - «Хуэска», - написал Черданцев на своей странице в Twitter.
На текущий момент «Осасуна» занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хуэска» же располагается на последней строчке, не добившись ни одной победы в девяти сыгранных матчах.
«Осасуна» и «Хуэска» начнут выяснять отношения на футбольном поле в 23:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Осасуна, Георгий Черданцев, Уэска
ай а в составах - 11 педров и стока же хуанитов.. )))