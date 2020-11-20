Черданцев: «Осасуна – «Хуэска» – сегодня матч мечты русского комментатора»

Известный комментатор Георгий Черданцев пошутил по поводу пятничного матча десятого тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Хуэской».

«Сегодня матч мечты русского комментатора. «Осасуна» - «Хуэска», - написал Черданцев на своей странице в Twitter.

На текущий момент «Осасуна» занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хуэска» же располагается на последней строчке, не добившись ни одной победы в девяти сыгранных матчах.

«Осасуна» и «Хуэска» начнут выяснять отношения на футбольном поле в 23:00 по московскому времени.