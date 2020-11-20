Ривалдо: «Мы наблюдаем за последним сезоном Месси в «Барселоне»

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20 Ноября 2020, 08:26,
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Экс-форвард сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о будущем аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонской «Барселоне».
«Пока не понимаю, как новое руководство будет отговаривать Лионеля от ухода. Месси понимает, что у клуба сейчас нет ресурсов, чтобы удержать его. Другие европейские гранды могут предложить ему намного лучшие условия.
Думаю, мы наблюдаем за последним сезоном Месси в «Барселоне». Это очень печально», - приводит слова бразильца газета Marca.
Главным претендентом на 33-летнего аргентинца является «Манчестер Сити». Ранее манкунианцы пытались подписать игрока, но трансферу помешала высокая сумма отступных.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Ривалдо