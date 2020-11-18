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Игрок «Вильярреала» потерял паспорт и не может вылететь из Эквадора

18 Ноября 2020, 16:28,


В неприятную историю попал эквадорский защитник «Вильярреала» Первис Эступиньян. 22-летний футболист обратился к своим подписчикам в социальных сетях с просьбой помочь ему найти три утерянных чёрных чемодана и паспорт в Кито.

Судя по всему, Эступиньян без документов пока что не может вылететь из Эквадора в Испанию – из расположения сборной в расположение клуба. Накануне защитник играл в матче отбора на чемпионат мира 2022 года против Колумбии, в котором эквадорцы победили со счётом 6:1.

Интересно, что в субботу «Вильярреал» проведёт матч против «Реала» в рамках чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Вильярреал, Первис Эступиньян
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