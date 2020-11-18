Рамос договорился о контракте с «Реалом»

Защитник «Реала» Серхио Рамос достиг принципиального соглашения с клубом по поводу продления контракта. Как сообщает El Larguero, капитан «сливочных» подпишет новое трудовое соглашение сроком до конца сезона 2022/2023. О продлении контракта с Рамосом «Реал» должен объявить до конца календарного года.

Ранее слухи связывали Рамоса с возможным переходом в «ПСЖ». Защитник выступает за «Реал» с лета 2005 года после трансфера из «Севильи». С тех пор Серхио провёл за мадридский клуб 660 матчей, в которых забил 100 голов и отдал 40 результативных передач на своих партнёров по команде.