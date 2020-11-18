Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рамос договорился о контракте с «Реалом»

18 Ноября 2020, 15:04,

Global Look Press

Защитник «Реала» Серхио Рамос достиг принципиального соглашения с клубом по поводу продления контракта. Как сообщает El Larguero, капитан «сливочных» подпишет новое трудовое соглашение сроком до конца сезона 2022/2023. О продлении контракта с Рамосом «Реал» должен объявить до конца календарного года.

Ранее слухи связывали Рамоса с возможным переходом в «ПСЖ». Защитник выступает за «Реал» с лета 2005 года после трансфера из «Севильи». С тех пор Серхио провёл за мадридский клуб 660 матчей, в которых забил 100 голов и отдал 40 результативных передач на своих партнёров по команде.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного