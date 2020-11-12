Депай ответил на вопрос о трансфере в «Барселону»

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12 Ноября 2020, 09:12,
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Голландский форвард Мемфис Депай, выступающий за французский «Лион», высказался о своем возможном переходе в каталонскую «Барселону».
«Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Рынок трансферов сейчас закрыт, поэтому я не задумываюсь об этом.
«Барселона» является одной из лучших команд мира. Кто бы не хотел играть за каталонцев? Все хотели бы, но я об этом сейчас не думаю», - приводит слова 26-летнего нападающего портал Goal.
В текущем сезоне Лиги 1 Депай провел десять матчей, отметившись пятью голами и тремя ассистами. Его трудовой договор с французским клубом истекает летом 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Мемфис Депай, Трансферы футбола - зима 2021
если гном тебя не хочет видеть, то будет ещё хуже, чем Гризманну
А чем отличается гей мароканский от гнома как я понял ты паклоник шампуня.