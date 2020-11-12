Депай ответил на вопрос о трансфере в «Барселону»

Голландский форвард Мемфис Депай, выступающий за французский «Лион», высказался о своем возможном переходе в каталонскую «Барселону».

«Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Рынок трансферов сейчас закрыт, поэтому я не задумываюсь об этом.

«Барселона» является одной из лучших команд мира. Кто бы не хотел играть за каталонцев? Все хотели бы, но я об этом сейчас не думаю», - приводит слова 26-летнего нападающего портал Goal.

В текущем сезоне Лиги 1 Депай провел десять матчей, отметившись пятью голами и тремя ассистами. Его трудовой договор с французским клубом истекает летом 2021-го года.