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Диас: «У меня особые отношения с Зиданом»

11 Ноября 2020, 00:07,


Вингер «Реала» Браим Диас, выступающий на правах аренды за «Милан», рассказал об отношениях с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.

«С Зиданом у меня особые отношения, они очень хорошие. Теперь, когда я выступаю за «Милан», мы общаемся гораздо меньше, но всё же время от времени я получаю от него сообщения», - цитирует Диаса Vamos de Movistar.

21-летний испанец в нынешнем сезоне сыграл десять матчей за «Милан» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Диас перешёл в «Реал» в 2019 году из «Манчестер Сити» за семнадцать миллионов евро, заключив контракт с мадридским клубом сроком на шесть с половиной лет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Браим Диас
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
11 Ноября 2020, 07:29

Перспективный парнишка, жаль но до стартового состава РМ еще далеко...

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