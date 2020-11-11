Диас: «У меня особые отношения с Зиданом»

Вингер «Реала» Браим Диас, выступающий на правах аренды за «Милан», рассказал об отношениях с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.

«С Зиданом у меня особые отношения, они очень хорошие. Теперь, когда я выступаю за «Милан», мы общаемся гораздо меньше, но всё же время от времени я получаю от него сообщения», - цитирует Диаса Vamos de Movistar.

21-летний испанец в нынешнем сезоне сыграл десять матчей за «Милан» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Диас перешёл в «Реал» в 2019 году из «Манчестер Сити» за семнадцать миллионов евро, заключив контракт с мадридским клубом сроком на шесть с половиной лет.