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Чемпионат Италии. Серия А

Назван игрок, который должен заменить Жиру в «Милане»

28 Марта 2024 • 20:03 Комментировать

Всё идёт к тому, что летом Оливье Жиру отправится покорять МЛС. Скорее всего, в «Милане» опытного француза заменит молодой Джошуа Зиркзее из «Болоньи». Как сообщает fussball.news, «россонери» являются фаворитами в борьбе за подписание 22-летнего футболиста.

Отмечается, что летний трансфер Зиркзее обойдётся «Милану» примерно в 35-40 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Джошуа Зиркзее провёл за «Болонью» 30 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 11 голов и шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Милан» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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Болонья Милан Оливье Жиру Джошуа Зиркзее трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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