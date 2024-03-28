​Переговоры о продлении контракта с Меньяном буксуют

Итальянский «Милан» пытается договориться о продлении контракта с Майком Меньяном, но окружение голкипера пока что холодно относится к этому - и перспектива продажи французского голкипера становится все более и более реалистичной.

При этом руководство «Милана» совсем не хотело бы расставаться с ним, но обстоятельства могут вынудить «Милан» продать Майка, чтобы не столкнуться с уходом Меньяна по окончании контракта, что вообще не принесет клубу денег. Об этом сообщает pianetamilan.it.

Напомним, что Майк Меньян выступает за итальянский клуб с 2021 года, ранее он защищал цвета «Лилля».