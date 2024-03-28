​Паоло Мальдини может вернуться в «Милан»

Уволенный из «Милана» в начале прошлого лета Паоло Мальдини может вернуться в клуб, такие намеки появились в последнее время в итальянской прессе. Расставание с Мальдини шокировало и опечалило не только поклонников «Милана», но и итальянского футбола в целом. Однако все может измениться, сообщает pianetamilan.it.

Речь о публикации, которую сделала супруга Паоло, Адриана Фосса Бланко. Под фото, на котором они с мужем обедают, кто-то спросил, когда ждать возвращения Паоло в «Милан». И реакция оказалась неожиданной - супруга Паоло поставила смайл, который можно трактовать как «скоро будет», воодушевив поклонников клуба.