Футболисты «Ромы» сыграют в особых футболках против «Лацио»

Близится день, когда между собой вновь сыграют два непримиримых соперника - «Роме» и «Лацио» предстоит в очередной раз выяснить отношения в рамках дерби «Вечного города». И к этому в клубах готовятся соответствующим образом, в том числе и в смысле внешнего вида игроков.

Футболисты «Ромы» сыграют в этом матче в особых футболках, дизайн которых разработан компанией Adidas и напоминает о футболках, в которых играла «Рома» в 90-е годы прошлого столетия.

Напомним, что поединок между «Ромой» и «Лацио» пройдет в субботу, шестого апреля. «Рома» располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Лацио» идет девятым.