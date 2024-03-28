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Футболисты «Ромы» сыграют в особых футболках против «Лацио»

28 Марта 2024 • 05:31 Комментировать

Близится день, когда между собой вновь сыграют два непримиримых соперника - «Роме» и «Лацио» предстоит в очередной раз выяснить отношения в рамках дерби «Вечного города». И к этому в клубах готовятся соответствующим образом, в том числе и в смысле внешнего вида игроков.

Футболисты «Ромы» сыграют в этом матче в особых футболках, дизайн которых разработан компанией Adidas и напоминает о футболках, в которых играла «Рома» в 90-е годы прошлого столетия.

Напомним, что поединок между «Ромой» и «Лацио» пройдет в субботу, шестого апреля. «Рома» располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Лацио» идет девятым.


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Рома Лацио
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