​Стадион «Фиорентины» будет серьёзно обновлён

Городские власти Флоренции выделили необходимый бюджет и дали добро на старт работ по модернизации стадиона имени Артемио Франки - домашнего для «Фиорентины». Первая фаза работ пройдет в течение ближайшего года - она предусматривает, в том числе, и замену электронного табло на арене. Вторая фаза обновления начнется в июне 2025 года, но пока для нее лишь составляется план.

Сейчас клуб из Флоренции занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А. В следующем туре команде Винченцо Итальяно предстоит гостевой матч против прямого конкурента - «Аталанты».