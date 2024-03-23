​Диего Милито: «До сих пор чувствую важность того, что мы сделали в 2010 году»

В 2010 году миланский «Интер» сделал «требл» - клуб выиграл чемпионат своей страны, Кубок Италии, а 22 мая того года обыграл в финале Лиги чемпионов мюнхенскую «Баварию». Оба мяча в том матче забил аргентинский нападающий Диего Милито. Он до сих пор вспоминает тот день с волнением:

- Спустя почти 14 лет я все равно чувствую важность и эмоции того дня. Я забил два гола, но за мной была невероятная команда, без которой я бы ничего не сделал, - цитирует слова Милито fcinter1908.it.

Увы, в этом году «Интер» покинул Лигу чемпионов уже после 1/8 финала, команда Симоне Индзаги уступила мадридскому «Атлетико».