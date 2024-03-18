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Чемпионат Италии. Серия А

​Лоренцо Пеллегрини: «Уверен, что «Рома» может пройти «Милан»

18 Марта 2024 • 05:36 Комментировать

В четвертьфинале Лиги Европы «Роме» предстоит встретиться с другим итальянским клубом - «Миланом». На бумаге «россонери» выглядят несколько сильнее, но капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини не сомневается в том, что его команда даст бой гранду и имеет шансы пройти «Милан»:

- В этой стадии турнира слабых команд уже не остается. Мы будем пробовать пройти «Милан», уверен, что у нас есть такая возможность и нам надо верить в свои силы, - цитирует слова Пеллегрини pianetamilan.it.

Первый матч между этими командами состоится уже 11 апреля, ответная игра пройдет через неделю после первой.


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Рома Лоренцо Пеллегрини
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