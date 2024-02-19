«Рома» может расстаться с известным вратарём

36-летний португальский вратарь Рай Патрисиу может покинуть «Рому» по завершении нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей проинформировал журналист Николо Скира. Контракт опытного игрока истекает грядущим летом.

Руй – воспитанник академии лиссабонского «Спортинга». После ухода из родного клуба он поиграл в чемпионате Англии за «Вулверхэмптон». Летом 2021 года португалец пополнил ряды «Ромы».

За итальянскую команду Патрисиу провел 129 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 134 гола. В 48 матчах вратарь сохранил свои владения в неприкосновенности.