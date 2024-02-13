Полузащитник Марко Рог вернулся в загребское «Динамо». Хорватский клуб посредством своего официального сайта объявил об аренде 28-летнего футболиста у «Кальяри». Соглашение рассчитано до конца 2024 календарного года.

В Италии Рог поиграл не только за «Кальяри», но и за «Наполи». Также какой-то отрезок времени полузащитник провёл в «Севилье».

В загребском «Динамо» Марко Рог взял 14-й игровой номер.

Ближайший матч динамовцы Загреба проведут в четверг, 15 февраля. Команда будет играть против «Бетиса» на выезде в рамках Лиги конференций.