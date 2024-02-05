Ренату Саншеш перейдёт в турецкий клуб

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш, который сейчас выступает за «Рому» на правах аренды, перейдёт в турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает журналист Педру Алмейда.

Полноценный это будет трансфер или переход Саншеша состоится на правах аренды, не сообщается.

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл в составе «Ромы» девять матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 10 миллионов евро.

После 24 туров чемпионата Турции «Бешикташ» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Фенербахче» и «Галатасарая» на 24 очка.