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Чемпионат Италии. Серия А

Ренату Саншеш перейдёт в турецкий клуб

05 Февраля 2024 • 15:30 Комментировать
Антальяспор
...
Бешикташ
08.02 20:45

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш, который сейчас выступает за «Рому» на правах аренды, перейдёт в турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает журналист Педру Алмейда.

Полноценный это будет трансфер или переход Саншеша состоится на правах аренды, не сообщается.

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл в составе «Ромы» девять матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 10 миллионов евро.

После 24 туров чемпионата Турции «Бешикташ» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Фенербахче» и «Галатасарая» на 24 очка.  

 

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