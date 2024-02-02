​Монтелла пояснил, почему Чалханоглу играет за «Интер» лучше, чем за «Милан»

Известный итальянский специалист Винченцо Монтелла в последнее время работает в Турции, сейчас он даже стал главным тренером сборной этой страны. А потому он внимательно следит за выступлениями лидера турецкой сборной и даже миланского «Интера» - Хакана Чалханоглу. Монтелла пояснил, почему сейчас Чалханоглу играет куда лучше, чем до этого в составе «Милана»:

- Когда он перебрался в «Милан», это случилось после дисквалификации, из-за которой он не играл. Он выбился из ритма. К тому же, в «Милане» он играл на неоптимальной позиции. Сейчас у него другая позиция, которая лучше подходит ему, - цитирует слова Монтеллы pianetamilan.it.