​Кин станет игроком «Атлетико» в ближайшие дни – инсайдер

Нападающий Мойзе Кин уже в ближайшие дни станет игроком «Атлетико». Об этом в социальных сетях пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Атлетико» заплатит «Ювентусу» за аренду Кина до конца сезона 500 тысяч евро. Мадридский клуб возьмёт на себя всю зарплату 23-летнего футболиста.

Добавим, что в сезоне 2023/2024 Мойзе Кин провёл за «Ювентус» 12 официальных матчей. В них нападающий не отмечался результативными действиями в виде голов или результативных передач.

На текущий момент «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.