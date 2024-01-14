Саншеш может досрочно покинуть «Рому» и перейти в другой клуб

Полузащитник Ренату Саншеш, права на которого принадлежат французскому «ПСЖ», может уехать в чемпионат Турции. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Ягыз Сабунджоглу.

В текущем сезоне Ренату выступает на правах аренды за «Рому». «ПСЖ» может досрочно вернуть игрока и отправить его в другой клуб.

В первой половине текущего сезона Саншеш принял участие в девяти поединках за римский коллектив и отметился одним забитым мячом. Трудовое соглашение полузащитника с парижанами рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость португальца составляет десять миллионов евро.