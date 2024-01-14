Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Саншеш может досрочно покинуть «Рому» и перейти в другой клуб

14 Января 2024 • 11:53 Комментировать

Полузащитник Ренату Саншеш, права на которого принадлежат французскому «ПСЖ», может уехать в чемпионат Турции. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Ягыз Сабунджоглу.

В текущем сезоне Ренату выступает на правах аренды за «Рому». «ПСЖ» может досрочно вернуть игрока и отправить его в другой клуб.

В первой половине текущего сезона Саншеш принял участие в девяти поединках за римский коллектив и отметился одним забитым мячом. Трудовое соглашение полузащитника с парижанами рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость португальца составляет десять миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Бешикташ ПСЖ Ренату Саншеш трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе ​Бензема принял решение по будущему «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб Хави рассказал, что думает об Анчелотти
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки
Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.01.24 в 14:30
Лацио Лацио
Лечче Лечче
1.63 3.85 5.60
Видео
14.01.24 в 17:00
Кальяри Кальяри
Болонья Болонья
3.55 3.30 2.13
Видео
14.01.24 в 20:00
Фиорентина Фиорентина
Удинезе Удинезе
1.69 3.70 5.40
Видео
14.01.24 в 22:45
Милан Милан
Рома Рома
2.13 3.30 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Января
12:04 · Италия. Серия А
Конте может возглавить итальянский топ-клуб
11:53 · Италия. Серия А
Саншеш может досрочно покинуть «Рому» и перейти в другой клуб
11:21 · Италия. Серия А
«Интер» установил рекорд по числу команд, обыгранных на выезде в рамках Серии А
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может купить полузащитника из АПЛ
10:12 · Италия. Серия А
Трансфер Дойга в «Марсель» на грани срыва слухи
09:46 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе
09:38 · Италия. Серия А
Сын Марадоны заявил, что его отца убили
06:38 · Италия. Серия А
Пароло назвал слабость Симоне Индзаги
05:26 · Италия. Серия А
​Дзамбротта: «Лишь пять игроков «Ювентуса» выходили бы в стартовом составе «Интера»
05:01 · Италия. Серия А
​Пиоли: «В большом клубе критика неизбежна»
04:57 · Италия. Серия А
​Рабио продлит контракт и станет капитаном «Ювентуса»
04:24 · Италия. Серия А
​Наставник «Монцы»: «Мощный «Интер», для нас это не трагедия»
03:52 · Германия. Бундеслига
​«Трус не играет в... «Ювентусе» - туринский клуб готов исправить это упущение
03:42 · Италия. Серия А
​Мхитарян: «Интер» - особая команда»
03:37 · Италия. Серия А
​«Интер» набрал 51 очко после 20 матчей - лишь один раз в истории команда выступила ещё лучше
Все новости
Рекомендуем