​Агент Брекало подтвердил желание игрока вернуться в Хорватию

Мы уже сообщали о том, что футболист итальянской «Фиорентины» Йосип Брекало собрался вернуться в свою родную Хорватию, куда его настойчиво зовет руководство загребского «Динамо».

Сейчас агент Брекало подтвердили, что Йосип действительно хочет вернуться в свой юношеский клуб, а переговоры зашли в продвинутую стадию.

- Йосипу не терпится вернуться в «Динамо». Переговоры идут, они в продвинутой стадии. Мой подопечный даже готов пойти на уступки в деньгах, настолько сильно он хочет надеть футболку «Динамо». Ему кажется, что это лучший способ обеспечить себе место в сборной на чемпионате Европы, - цитирует слова Брекало итальянское новостное агентство ITASportPress.