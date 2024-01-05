«Наполи» посредством официального сайта объявил о подписании контракта с защитником Паскуале Маццокки. В последние годы этот футболист представлял «Салернитану».

Условия трансфера 28-летнего Маццокки «Наполи» в своём пресс-релизе не раскрывает. Если верить данным авторитетного портала Transfermarkt, то действующие чемпионы Италии заплатят «Салернитане» 3 миллиона евро.

На текущий момент «Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Ближайший матч команда Маурицио Сарри проведёт в воскресенье, 7 января, – против «Торино» на поле соперника.