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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» подписал защитника официально

05 Января 2024 • 17:05 Комментировать

«Наполи» посредством официального сайта объявил о подписании контракта с защитником Паскуале Маццокки. В последние годы этот футболист представлял «Салернитану».

Условия трансфера 28-летнего Маццокки «Наполи» в своём пресс-релизе не раскрывает. Если верить данным авторитетного портала Transfermarkt, то действующие чемпионы Италии заплатят «Салернитане» 3 миллиона евро.

На текущий момент «Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Ближайший матч команда Маурицио Сарри проведёт в воскресенье, 7 января, – против «Торино» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
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