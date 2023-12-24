​В «Роме» неспокойно: Саншеш удалил все ссылки на клуб в социальной сети

Полузащитник «Ромы» Ренату Саншеш удалил все ссылки на клуб в описании своего профиля в одной из социальных сетей. Произошло это после того, как португалец не попал в заявку команды на субботний матч Серии А против «Ромы».

Предполагается, что между Саншешем и главным тренером команды Жозе Моуринью имеется конфликт. В недавней игре итальянского чемпионата против «Болоньи» португалец сделал обратную замену Саншеша после 18 проведённых минут на поле.

«Рома» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Серии А. Матч против «Наполи» команда Жозе Моуринью выиграла со счётом 2:0.