​Дзенга вступился за Доннарумму

В последнее время итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму не критикует только ленивый, однако есть и голоса, готовые вступиться за него. Например, бывший голкипер итальянской сборной Вальтер Дзенга считает критику Джанлуиджи незаслуженной.

- Да, я тоже видел в последнее время две-три ситуации, в которых он мог действовать лучше, но, по-моему, Джанлуиджи умеет делать вывод из своих ошибок и разделять их, важные и нет. Цифры говорятт о том, что у него уже большой опыт в его возрасте, по некоторым цифрам он даже превзошел меня, это важный опыт, - цитирует слова Дзенги pianetamilan.it.