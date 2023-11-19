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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью хочет подписать защитника сборной Сербии

19 Ноября 2023 • 15:58 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Рома» планирует усилить оборонительную линию. Как сообщает Nogomania, главный тренер римской команды Жозе Моуринью хотел бы подписать защитника сборной Сербии Николу Миленковича.

Миленкович уже давно выступает в Италии – с сезона 2017/2018 он представляет «Фиорентину». За шесть с лишним лет защитник провёл за «фиалок» 229 матчей, в которых записал на свой счёт 17 голов и четыре результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Николу Миленковича в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фиорентина Жозе Моуринью Никола Миленкович ещё теги
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