Моуринью хочет подписать защитника сборной Сербии

В зимнее трансферное окно «Рома» планирует усилить оборонительную линию. Как сообщает Nogomania, главный тренер римской команды Жозе Моуринью хотел бы подписать защитника сборной Сербии Николу Миленковича.

Миленкович уже давно выступает в Италии – с сезона 2017/2018 он представляет «Фиорентину». За шесть с лишним лет защитник провёл за «фиалок» 229 матчей, в которых записал на свой счёт 17 голов и четыре результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Николу Миленковича в 18 миллионов евро.