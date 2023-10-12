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Чемпионат Италии. Серия А

Касильяс вступился за Доннарумму

12 Октября 2023 • 23:52 Комментировать (2)

Испанский голкипер Икер Касильяс, памятный по своим долгим выступлениям за «Милан», вступился за Джанлуиджи Доннарумму, которому после перехода в «ПСЖ» достаются в основном синяки и шишки вместо пирогов и пышек, в изобилии собранных им в ходе триумфального чемпионата Европы в 2021 году.

- Доннарумма силен, мне жаль, что его так критикуют. Он был героем чемпионата Европы, вне всяких сомнений. Но сейчас переживает непростой момент. Он начал выступать в 16 лет, как и Буффон, как и я, - цитирует слова Касильяса pianetamilan.it

Джанлуиджи Доннарумма перебрался в парижский клуб летом 2021 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Икер Касильяс Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (2)
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intermerdano
12 Октября 2023 в 23:57
За Милан? Святые угодники
FORZAYOU
13 Октября 2023 в 01:26
тут даже Пресвятая дева Гваделупская не поможет))))
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