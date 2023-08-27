Три клуба претендуют на Бонуччи

Опытный итальянский защитник Леонардо Бонуччи, которому нет места в туринском «Ювентусе», занимается поиском новой команды. По сообщениям журналистов Football-Italia, в услугах 36-летнего игрока заинтересованы несколько клубов.

Как информирует источник, заполучить опытного защитника в свои ряды хотят берлинский «Унион», римский «Лацио» и генуэзский «Дженоа».

В минувшем сезоне Леонардо провел 26 поединков за «старую синьору» и отметился двумя забитыми мячами. Срок действующего трудового соглашения между защитником и туринским грандом истекает летом следующего года.