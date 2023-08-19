«Верона» переиграла «Эмполи» на старте нового сезона Серии А

«Эмполи» с «Вероной» провели равный матч в стартовом туре Серии А. Лучший момент первого тайма запорол Эммануэль Гьяси, не попав в рамку в шикарной ситуации. Гости же ответственно подошли к завершению атак, на 75-й минуте открыв счет - Федерико Бонаццоли здорово среагировал на отскок мяча от защитника и расстрелял ворота - 0:1.
Протокол игры
|75'Бонаццоли Федерико (0:1)
Каприле Элия•Эбюэхи Тайронн•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Какаче Либерато 66'79' (Пеццелла Джузеппе (79') •Грасси Альберто 69'86' (Хендерсон Лиам (86') •Марин Рэзван•Канчельери Маттео70' (Пикколи Роберто (70') •Бальданци Томмазо•Гьяси Эммануэль86' (Эконг Эммануэль (86') •Капуто Франческо70' (Шпенди Стивен (70')
Монтипо Лоренцо•Коппола Диего•Маньяни Джанджакомо• 58'Давидович Павел•Терраччано Филиппо•Дойг Джош89' (Кабаль Хуан (89') •Онгла Мартин•Дуда Ондрей 44'89' (Амионе Бруно (89') •Нгонж Сириль69' (Бонаццоли Федерико (69') •Мбула Хорди69' (Сапонара Риккардо (69') •Фолоруншо Майкл69' (Джурич Милан II (69')
19 августа. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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