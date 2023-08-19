«Верона» переиграла «Эмполи» на старте нового сезона Серии А

«Эмполи» с «Вероной» провели равный матч в стартовом туре Серии А. Лучший момент первого тайма запорол Эммануэль Гьяси, не попав в рамку в шикарной ситуации. Гости же ответственно подошли к завершению атак, на 75-й минуте открыв счет - Федерико Бонаццоли здорово среагировал на отскок мяча от защитника и расстрелял ворота - 0:1.