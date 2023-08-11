Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» продал датского голкипера Юнгдаля в «Кремонезе»

11 Августа 2023 • 05:15 Комментировать

Итальянский «Милан» объявил о расставании с датским вратарем Андреасом Юнгдалем - он так и не сумел пробиться в основной состав команды, а потому был продан. Финансовые условия сделки, увы, не сообщаются, но подчеркивается, что клуб уступил все права на него «Кремонезе», который предстоящий сезон проведет в Серии Б, не сумев закрепиться в высшей лиге в прошлом чемпионате.

Юнгдаль перебрался в «Милан» еще в 2019 году из датского «Вейле». Минувший сезон он провел в аренде в австрийском «Альтахе», сыграв за него в шести матчах.

Напомним, что итальянский чемпионат начнется девятнадцатого августа. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Кремонезе Андреас Юнгдаль Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
05:59 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Английский выучил уже в зрелом возрасте»
05:43 · Италия. Серия А
Хавьер Дзанетти рассказал о своём загадочном втором имени
05:15 · Италия. Серия А
«Милан» продал датского голкипера Юнгдаля в «Кремонезе»
05:02 · Италия. Серия А
Тареми просит «Порту» отпустить его в «Интер»
04:58 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги рассказал о своем любимом матче
04:19 · Италия. Серия А
Вьери: «Интеру» не хватает хорошего центрального нападающего»
04:00 · Италия. Серия А
«Милан» тоже заработал на продаже Кесси в Саудовскую Аравию 1
02:52 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги рассказал, как отклонил щедрое предложение из МЛС в 2007 году
02:34 · Италия. Серия А
​«Интер» отдаст Эспозито в аренду «Вероне»
10 Августа
22:34 · Италия. Серия А
Кабрал сменил «Фиорентину» на «Бенфику» официально
22:24 · Италия. Кубок
Раньери надеется на Кубок Италии
21:49 · Италия. Серия А
«Фиорентина» усилила линию атаки форвардом «Специи» официально
21:41 · Италия. Серия А
Жиру: «Работаем, чтобы быть готовыми к 21 числу»
21:15 · Италия. Серия А
Саудовский «Аль-Ахли» подписал защитника «Ромы» 1 официально
20:49 · Италия. Серия А
«Милан» хочет «сплавить» Мессиаса в «Дженоа» 2
Все новости
Рекомендуем