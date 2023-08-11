«Милан» продал датского голкипера Юнгдаля в «Кремонезе»

Итальянский «Милан» объявил о расставании с датским вратарем Андреасом Юнгдалем - он так и не сумел пробиться в основной состав команды, а потому был продан. Финансовые условия сделки, увы, не сообщаются, но подчеркивается, что клуб уступил все права на него «Кремонезе», который предстоящий сезон проведет в Серии Б, не сумев закрепиться в высшей лиге в прошлом чемпионате.

Юнгдаль перебрался в «Милан» еще в 2019 году из датского «Вейле». Минувший сезон он провел в аренде в австрийском «Альтахе», сыграв за него в шести матчах.

Напомним, что итальянский чемпионат начнется девятнадцатого августа.